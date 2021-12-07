Müftüler İskilip’te toplandı

Çorum’da görev yapan ilçe müftüleri İskilip’te biraraya geldi.

İl Müftüsü Muharrem Biçer yönetiminde düzenlenen Müftüler Toplantısı İskilip’te gerçekleştirildi. İlçe Müftüleri geçtiğimiz gün İskilip Ebussuud Efendi Erkek Kur’an Kursu'nda biraraya gelerek toplantı yaptı.

Toplantıyla ilgili yapılan açıklamada: “İlçe Müftülükleri arasında işbirliği yapmak ve istişarelerde bulunmak amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, ilimiz ve ilçelerimizdeki Din Hizmetleri hakkında istişarelerde bulunuldu. Toplantının ardından Şeyh Muhyiddin-i Yavsi Camii’nde öğle namazı kılındı” denildi.

(Haber Merkezi)

