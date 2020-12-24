Müdürler tedbirleri görüştü

İskilip Müdürler Kurulu Toplantısı İskilip Öğretmenevi Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Toplantıya İlçe milli eğitim müdürü, şube müdürü, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve kurum müdürleri katıldı.

İskilip’te eğitim alanında neler yaşandığını ortaya koyduklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Atcıoğlu “Hiçbir müdür okulun sahibi değil en üst sorumlusudur. Bu sorumluluk bize LGS’de Türkiye birinciliği, üniversitede iyi sonuçlar almamıza sebep oldu. Covid 19 tedbirleri ile bir kez daha uzaktan eğitim kararı alındı. Tüm eğitim camiası olarak eğitim öğretimin aksamaması adına fedakârca çalışıyorlar. Bakanlığımızın temizlik maddeleri, kırtasiye alımı ödenekleri ile alınan malzemeler yanında doğrudan bakanlığımızın gönderdiği temizlik maddeleri de okullarımıza ulaştırıldı. Okullarımızda temizlik üst seviyede gerçekleşmelidir. Kendi personellerimiz ve İş-kur çalışanlarımız en iyi yardımcılarımızdır” dedi.

Her okul müdüründen beklentilerinin öğretmenlerin çalışmalarını izlemeleri, öğrencilere ulaşılarak onların uzaktan eğitime uzak kalmamasını sağlamaları için gerekli tedbirleri alması olduğunu dile getiren Atcıoğlu, “Evinde internet yada bilgisayarı olmayan öğrencilerin tespiti edilerek okullarda hazırlanan EBA destek noktalarından azami faydalanmaları sağlanmalı. Yılsonu olduğundan okul ve kurum adına yapılacakları eksiksiz yapmalıyız. Ödeneklerin kullanımı, elektrik, su, telefon ve internet ödemelerinin tamamlanmasının sağlanması, TİF ve TEFBİS işlemlerini bitirilmesi oldukça önemlidir” diye konuştu.

Okul müdürlerinin zaman zaman görüşlerinin yer aldığı toplantıda Şube Müdürü Fatih Okumuş maaş, ek ders, personel ve İŞKUR personeli için yapılanlar ile yapılması gerekenleri hatırlattı. Geçici görevlendirmelerin yenilenmesi yazılarının süre bitimine bir-iki hafta kala gönderilmesi gerektiğini, esnek çalışma usül ve esaslarını belirtti.

Pandemi tedbirleri çerçevesinde aralıklı oturma düzeni ile maske kullanımına dikkat edildiği toplantıda müdürlerin sorduğu sorulara da cevap verildi. Toplantı İlçe Milli Eğitim Müdürü Atcıoğlu’nun başarı dilek ve temennileriyle sona erdi.

(Haber Merkezi)