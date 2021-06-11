Minik yağmur için kan bağışı yaptılar

Geçtiğimiz hafta kan ve kök hücre çağrısında bulunulan, hemşerimiz Zeynep ve İbrahim Acun çiftinin 9 yaşındaki minik kızı Yağmur Acun için ve diğer acil kan bekleyen hastalar için Çorum'un İskilip Belediyesi çalışanları kan bağışında bulundular.

İskilip Belediyesi Başkanı Ali Sülük yaptığı açıklamada, “9 yaşındaki küçük kızımıza ve kan bekleyen tüm hastalarımız için, kan bağışında bulunarak, örnek bir davranış sergileyen, tüm personellerimi tebrik ediyorum” dedi.

İskilip Belediyesi çalışanları yaptığı açıklamada, “Hemşerimiz Minik Yağmur ve kan bekleyen hastalar için, kan vererek umut olmayı düşündük. Şifa bekleyen tüm hastalarımıza, Cenab-ı Allah’tan Şifa niyaz ediyoruz. İnşallah arkadaşlarımızın ve ilçe halkımızın bağışladığı kanlarla Minik Yağmurumuza ve tüm hastalarımıza umut oluruz” dedi.

(Haber Merkezi)

