‘Milletle birlikte yürümeye devam edeceğiz’

Uğurludağ İlçe teşkilatının iftar programına katıldıktan sonra İskilip’te geçen Milletvekili Ceylan, burada İlçe teşkilatının sahurdan önce bir çay bahçesinde düzenlediği programa katılarak, çay eşliğinde sohbet etti.

Milletvekili Ceylan’a İskilip ziyareteti sırasında Milletvekili Oğuzhan Kaya, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, İl Başkan Yardımcıları, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur’da hazır bulundu.

Sahur öncesi İskilip AK Parti İlçe teşkilat üyeleri ile sohbet eden Milletvekili Ceylan’a İskilip İlçe Başkanı Yusuf Kaya ve İskilip İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Özçelik, İskilipgücüspor Başkanı Nihat Armutçu eşlik etti.

İskilip teşkilatını ve vatandaşları dinleyen Milletvekili Ceylan, sahur programı ile bir arada olma ve sohbet etme mutluluğunu yakaladıklarını ifade etti.

Ramazan ayında iftar sofralarının yanı sıra sahur buluşmaları ile de vatandaşlarla bir araya gelerek, kardeşlik ortamını birlikte inşa ettiklerini kaydetti.

Dost meclisinde Türkiye gündemini değerlendiren Milletvekili Ceylan, gıda sektöründe yapılan fahiş fiyat artışlarının hükümete karşı yapılmış bir hamle olduğunu söyledi.

Fahiş fiyat artışlarının tüm dünyanın ortak sıkıntısı olduğunu dile getiren Milletvekili Ceylan, enerjiden gıdaya madenden teknoloji ürünlerine kadar çok alanda yaşanan fahiş fiyat artışlarının tüm dünyanın ortak meselesi olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin siyasi olarak yakın tarihlerin en itibarlı konumuna ulaştığına vurgu yapan Milletvekili Ceylan, ekonomide üretim tarafında işlerin gayet iyi gittiğini belirterek, bununla birlikte enflasyonuda yeneceklerini ifade etti.

Yılın her gününü vatandaşlarla iç içe geçirdiklerini belirten Milletvekili Ceylan, muhalefetin seçimden seçime vatandaşlara giderek oy istediklerini daha sonrada arkalarına bakmadan dönüp gittiklerini söyledi.

Siyaseti millet için yaptıklarını dile getiren Milletvekili Ceylan, her zaman milletle beraber yürümeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Siyaset kapısının bir hacet kapısı olduğunu söyleyen Milletvekili Ceylan, derdi, sıkıntısı, talebi ve teklifi olan herkesin ilk çalacağı kapının AK Parti teşkilatları olacağını açıkladı.

Sohbetinde Ramazan ayının maneviyatından ve bereketinden de bahseden Milletvekili Ceylan, “Oruç bir cennet tebessümüdür, cennete davetiye çıkarıp, cennetin kapılarını ararken tutulan her oruçla cehennemden giderek daha da uzaklaşılır. Bu yüzden cehennemin ateş yağmurlarına kalkan arayanlar mutlaka oruçla bir sevgili gibi sımsıkı kucaklaşıp onu sonsuz bir yar gibi hiçbir zaman terk etmemelidirler” şeklinde konuştu.