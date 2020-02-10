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MHP teşkilatı İskilip’te buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatı, MHP İl Genel Meclis Üyesi Doğan Uçar’ın daveti üzerine İskilip’te bir araya geldi.

MHP teşkilatı İskilip’te buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatı, MHP İl Genel Meclis Üyesi Doğan Uçar’ın daveti üzerine İskilip’te bir araya geldi.

10 Şubat 2020 Pazartesi 22:31
MHP teşkilatı İskilip’te buluştu

Programa Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, İskilip İlçe Başkanı Ali Alıcı ile yönetimi, Belediye Başkanı Ali Sülük ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

İl Genel Meclisi Üyesi Doğan Uçar’ın misafiri olarak İskilip’te bir araya gelen Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatı ülke gündemini değerlendirirken İskilip’te yapılan faaliyetler hakkında görüş alış verişinde bulundu. Samimi atmosferde gerçekleşen toplantıda teşkilat mensupları birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin önemine değindi.

Toplantı sonrası MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, “İl Genel Meclis Üyemiz Doğan Uçar’ın davetlisi olarak İskilip ilçemizdeyiz. Bu vesile ile İskilip İlçe teşkilatlarımızla bir araya geldik. Rabb'im birliğimizi daim etsin” dedi.

(Haber Merkezi)

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