Mezarlarda kapsamlı bakım başladı

İskilip Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte devam eden çalışmalarına dört koldan devam ediyor. Ekipler sahada diğer çalışmaların yanında mezarlık temizliği çalışmalarına da başladı.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “Bahar mevsimi nedeniyle mezarlıklarda büyüyen otlarımızı; zararlı hayvanların yuvalanmasını önlemek ve mezarlıklarımızın temizliğini düşünerek yapmaya başladık. Önceliğimiz halkımıza hizmet etmek” dedi.

(Haber Merkezi)

