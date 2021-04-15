Mahalle muhtarlarından Başkan Sülük’e ziyaret

İskilip’te Ulaştepe Mahalle Muhtarı Yunus Kırkıcı ve Çavuş Mahalle Muhtarı Ali Singer, Belediye Başkanı Ali Sülük’ü makamında ziyaret ederek, mahallelerindeki sorunları ve isteklerini dile getirdiler.

Ziyaretle ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Ali Sülük, “İlçemizin iki güzide mahallesi olan Çavuş Mahallesi ve Ulaştepe Mahalle Muhtarlarımız ile mahallelerimizi konuştuk. Mahalleleri için yapılmasını istedikleri isteklerini not alarak, en kısa sürede yapılması için ‘halka hizmet hakka hizmet’ düsturumuzla çalışmalara başlayacağız. İnandığımız davada hizmet aşkıyla üretime devam ederek, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Nazik ziyaret ve istişarelerinden dolayı, çalışan ve üreten muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)