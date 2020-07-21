LGS Türkiye birincisinden okuluna ziyaret

Ceren Kılıç, hem sevincini paylaşmak hem de öğretmenlerine teşekkür etmek üzere mezun olduğu Azmimilli Ortaokulunu ziyaret ederken ziyarette öğretmenlerinin emeği sayesinde bu başarıyı elde ettiklerini vurguladı. Okul Müdürü Sadık Eşki ise konuşmasında Azmimilli Ortaokulu olarak bu süreçte gerek okul idaresi gerekse öğretmenler olarak aktif rol alıp sınava girecek 128 öğrenciye tek tek ulaşarak bilgilendirmeye, bilinçlendirmeye ve sınava hazırlamaya çalıştıklarını ifade etti. 1 milyon 472 bin 088 öğrencinin girdiği LGS 2020 sınavında sorulan toplam 90 sorunun tamamına doğru cevap vererek 500 tam puan alan 181 öğrenci içerisine girme başarısı gösteren Ceren Kılıç’ın gururları olduğunu dile getiren Eşki, “Kendi çabası ve gayretinin yanı sıra okulumuzun kıymetli öğretmenlerinin özverili çalışmaları bu başarının kilit taşlarıdır. Ceren kızımızın bundan sonraki öğrenim hayatında başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum” dedi. Ziyarette Azmimilli Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Recep Baykal, Ceren Kılıç’a hediye olarak çeyrek altın verdi.(Haber Merkezi)