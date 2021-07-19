Köylüler isyan etti! Bayrama susuz giriyorlar

Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Göl Köyü sakinleri bayrama kısıtlı su ile giriyor. Özellikle yazın su sıkıntısı yaşayan köylüler yetkililerden sorunun çözümü için çağrıda bulundu.

Göl Köyü’nde muhtarın iddiasına göre su aboneliği bulunan köyde su sorunu yaşanıyor. Suların musluklardan hiç akmadığını belirten muhtar Halil Kiraz, “İnsanlar susuz köyde hayvanlarımız susuz” diyerek tepki gösterdi.

Muhtar Halil Kiraz, "Burada 29 evin su aboneliği var, suyun yetmezse çözüm buluruz dediler. 2 ay oldu su akmadığı için saatler durdu. İnsanlar doldurduğumuz depodan sırasıyla sularını doldurup ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar. Bayramda köylü susuz kaldı yetkililerin su sorunumuza el atmalarını istiyoruz” dedi.

‘YARIN BAYRAM KURBAN KESİLECEK AMA SU YOK’

3-4 yıldır su sıkıntısı çektiklerini ne sularının ne de depolarının yeterli olmadığını dile getiren Muhtar Kiraz, “Ben 20 sefer Çorum Özel İdaresi’ne gittim. Her gidişimde derdimi anlattım. ‘Tamam geleceğiz muhtar sen git’ diyorlar, gelen giden yok. Yarın bayram, kurban kesecek vatandaş evlerde su yok. Bizim suçumuz ne” diye konuştu.

Öte yandan köy sakinleri de yetkililerden sorunlarının giderilmesini istedi.