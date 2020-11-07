Son Dakika

Korona virüsü denetimi yapan polisten zehir tacirlerine suçüstü

Çorum’un İskilip ilçesinde korona virüsü ile mücadele kapsamında denetim yapan polis ekipleri, 2 zehir tacirini kubar esrar maddesi ayrıştırırken suçüstü yakaladı.

İskilip 07.11.2020, 01:18 07.11.2020, 01:21
118
Korona virüsü denetimi yapan polisten zehir tacirlerine suçüstü

İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında umuma açık iş yerlerinde denetimler sürdürülüyor. Bir iş yerinde korona virüsü denetimi yapan polisi gören 2 şüpheli şahıs, satışa hazır hale getirmek üzereyken kubar esrar maddesini dere yatağına attı. Bu durumu fark eden polis, F.K. ve M.H. isimli şüpheliler ile iş yerinde bulunan U.A ve E.K'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. İşyerinde yapılan aramada ise kırmızı reçete ile satılan 15 adet hap ve 10 gram esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 07 Kasım 2020
İmsak 05:44
Güneş 07:10
Öğle 12:29
İkindi 15:12
Akşam 17:37
Yatsı 18:58

Gelişmelerden Haberdar Olun

@