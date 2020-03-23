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Korona virüs salgını, İskilip turşusuna talebi artırdı

Çorum’un İskilip ilçesinde Korona virüsü salgını nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle bilinen turşu ve turşu suyuna olan talep arttı. 

Korona virüs salgını, İskilip turşusuna talebi artırdı

Çorum’un İskilip ilçesinde Korona virüsü salgını nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle bilinen turşu ve turşu suyuna olan talep arttı. 

23 Mart 2020 Pazartesi 19:24
Korona virüs salgını, İskilip turşusuna talebi artırdı

Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve dünyayı tehdit etmeye devam eden korona virüs (Covid-19) salgınının ülkemizde de görülmesinin ardından uzmanların sirkeli, tuzlu su ile gargara yapılması ve turşu tüketmelerinin boğaz kısmına yerleşen virüsün akciğerlere ulaşmasını engelleyerek mideye indirdiği ve mide asitinin virüsü yok ettiği yönündeki tavsiyelerinin ardından ev yapımı sirke ve kaya kuzundan üretimi yapılan İskilip turşusuna vatandaşlar rağbet göstermeye başladı. 
İskilip Yöresel Ürünler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Suna Kambur, son günlerde gündeme gelen Korona virüs dolayısıyla İskilip turşusuna talebin yoğun olduğunu fakat gelen taleplere cevap verdiklerini dile getirdi. Turşu ve sirkenin virüs salgınına iyi geldiğinin söylendiğini dile getiren Kambur, tüm dünyayı etkisine alan korona virüsünün artık hayatımızdan çıkması için temennide bulundu. 
Doktorların dezenfekte için sirkenin iyi olduğunu söylediklerini hatırlatan Kambur, “Medyada sirkenin virüse karşı iyi geldiği yönünde çıkan haberlerin ardından vatandaşların İskilip turşusuna karşı ilgisini artırdı. İskilip turşusu saf sirke ve kaya tuzundan yapıldığı için içerisinde hiçbir katkı maddesi de bulunmuyor” dedi. 

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