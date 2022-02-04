Korkuluğa saplanan kediyi belediye ekipleri kurtardı

Edinilen bilgilere göre, Çorum'un İskilip ilçesi Meydan Mahallesi'nde bir evin duvarındaki korkuluklara saplanmış halde bir kedi gören vatandaşlar belediyeyi aradı. İhbar üzerine üzerine İskilip Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Veterinerlik Birimi ekipleri belirtilen adrese giderek yaralı kediyi kurtardı.

Çatıdan atlarken demir korkuluğa saplandığı tahmin edilen kedi tedavi altına alındı.