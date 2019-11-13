Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca takla attı

Alınan bilgiye göre, Çorum-İskilip Yolu Dutköy mevkiinde meydana gelen kazada Y.B. (47) isimli sürücü, Çorum istikametine seyir halinde iken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç takla attı.

Kazada araç sürücüsü ağır şekilde yaralandı. Yaralı sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)