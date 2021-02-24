Kömür ocağında göçük 2 yaralı

İskilip ilçesine bağlı Çomu köyündeki özel bir kömür madeni ocağında saat 22.00 saatlerinde yerin 1,5 kilometre altında göçük oluştu, 2 işçi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmayla 2 işçi sağ olarak yaralı kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nihat Y., ve Recep K., buradaki tedavilerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma iki kişinin yaralandığı göçükle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.