Kodek’ten Akşemseddin Anadolu Lisesi ziyareti

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, pandemi sürecinde yapılan çalışmaları yerinde incelemek amacıyla İskilip Akşemseddin Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

Pandemi süreci ve sonrasında eğitim-öğretimde yapılacak faaliyetleri değerlendirmek amacıyla İskilip’te bir dizi ziyaret ve incelemede bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Kodek, Akşemseddin Anadolu Lisesi ve pansiyonunu da ziyaret etti.

Ziyaret esnasında yüz yüze eğitime devam eden 12. sınıfların derslerine giren Kodek, öğrencilerle sohbet etti. 12. sınıfların bu sene zorlu bir sınav sürecinden geçeceklerini belirterek, çalışmalarını aksatmadan devam ettirmelerini söyleyen Kodek, öğrencilerin pandemi sürecinde yaşadıkları sıkıntıları dinledi. Ayrıca pandemi sürecinde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasının önemini belirtti.

Okul binası, redif kışlası ve pansiyonunu da ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Kodek, eğitim öğretim durumu ve pandemi sürecinde okul ve yurt binasında yapılan çalışmalar ile ilgili Okul Müdürü Mutlu Sadık Fidan’dan bilgiler aldı.

(Haber Merkezi)