Kodek, İskilip'te okul ve kurumları ziyaret etti

Danışmend Fen Lisesi’nde ilçe muhtarları ile bir araya gelen Kodek, okullardaki deprem güçlendirme, bakım-onarım ve eğitim çalışmaları hakkında değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük'ü makamında ziyaret ederek, ilçedeki eğitim faaliyetlerini değerlendiren Kodek, ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne giderek, burada görevli personelle bir araya geldi.

Atatürk İlk ve Ortaokulu, Metin Alkan Halk Eğitimi Merkezi ve İskilip Mesleki Eğitim Merkezi’ni ziyaret eden Kodek ve beraberindekiler, mesleki eğitim merkezi faaliyetleri, kaynakların etkili ve verimli kullanılması, ilçede yürütülen proje ve yapılan çalışmaları tek tek değerlendirdi.

(Haber Merkezi)

