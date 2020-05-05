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Kızılay’dan İskilip Belediyesi Aşevi’ne yardım

Çorum’un İskilip ilçesinde Kızılay, belediye tarafından işletilen aşevine yardımda bulundu. 

05 Mayıs 2020 Salı 16:11
Kızılay’dan İskilip Belediyesi Aşevi’ne yardım

İskilip Belediyesi Aşevinin 3 günlük yemek, erzak ve pide ihtiyacını karşılayan İskilip Kızılay Şubesi, yemeklerin hazırlanmasından dağıtımına varana kadar her şeyi ile ilgilendi. 
İskilip Kızılay Şube Başkanı Mehmet Koca, İskilip Belediyesi’nin aşevi hizmetinin takdire şayan olduğunu belirterek, “Bu güzel hizmete katkıda bulunmak, çorbada bizimde bir kaşık tuzumuz olsun düşüncesinden yola çıkarak aşevimizin 3 günlük ihtiyacını karşıladık. İlçemizdeki ihtiyaç sahiplerine yılın her günü sıcak yemek imkanını sunan bir yer olması bakımından Kızılay olarak aşevinin değerini biliyor, hizmete açılmasına vesile olanlara bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi. 

(İHA)

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