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Kaza yapan otomobildeki yaralıları kurtaran vatandaşlar faciayı önledi 

Çorum’un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, dumanlar yükselen araçtan yaralıları çıkaran vatandaşlar olası bir faciayı önledi. 

Kaza yapan otomobildeki yaralıları kurtaran vatandaşlar faciayı önledi 

Çorum’un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, dumanlar yükselen araçtan yaralıları çıkaran vatandaşlar olası bir faciayı önledi. 

28 Temmuz 2019 Pazar 01:47
Kaza yapan otomobildeki yaralıları kurtaran vatandaşlar faciayı önledi 

Kaza, İskilip ilçesinin girişinde meydana geldi. Çorum istikametinden İskilip istikametine seyir halinde olan İsmet Kabalak yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında şarampol içerisinde bulunan elektrik direğine çarptı. Kazayı gören vatandaşlar otomobilde bulunan yaralı sürücü ve yanındaki Yasin A.’yı dışarı çıkardı. Dumanlar yükselen otomobil alev almaya başlayınca vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol arlına alınan yangın söndürüldü. Yaralılar İskilip Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum’a sevk edildi. 
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

(İHA)

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