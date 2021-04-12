Kaymakam Eligül’den nostalji sokağına destek

İskilipli fotoğraf sanatçısı Ömer Erdoğan’nın öncülüğünde gazeteci Bilal Arıcı’nın da katkılarıyla Sallilerbaşı çarşısında girişinde Nostalji sokağı oluşturma çalışmaları devam ediyor.



Sokağı ziyaret eden İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, Nostalji sokağında yapılanların İskilip’in tanıtımına katkının yanında, kültürel değerlerinde yaşatılmasında önemli bir yeri olacağını söyledi.

Sokağın eski İskilip yaşantısındaki kültürel değerlerin gün yüzüne yeniden çıkarılmasında önemli katkı sağlayacağını dile getiren Kaymakam Eligül, “Bunun için buradaki kültürel çeşitliliğin artırılması gerekmektedir. Kaymakamlık olarak bu kültürel değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılması yönünde gerekli katkıları sağlayacağız. Bu alanın İskilip’i ziyaret edenlerin en önemli uğrak noktalarından birisi olacağına eminim. Bura da çalışma yürüten arkadaşlarla eksiklikleri ve yapılması gerekenleri tespit ederek gerekli çalışmayı en kısa sürede başlatacağız” dedi.

İskilip Sallilerbaşı Nostalji sokağının önemli bir bölümü rengarenk boyanmış durumda. Tamamı ahşap yapılardan oluşan sokakta yer alan nostaljik amaçlı küçük dükkanlara da eski isimler verilmiş. Sokakta eski bir jetonlu telefon kulübesi de yer alıyor. Bölgeyi ziyaret edecek olan misafirlerin dinlenmesi için alana hasır sandalye ve masaların kullanılacağı kafe tarzı işletmeninde açılması planlanıyor. Bölgede açık hava sineması da yer alacak. Sinemada sadece siyah beyaz filmlere yer verilecek. Film gösterilerinde izleyiciden ücret alınmaması planlanıyor.