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Kaymakam çilek borcu için makam aracını satılığa çıkardı

İskilip ilçesinde çiftçilere dağıtılan çilek fidelerinin ücretini ödeyemeyen Kaymakam verdiği kararla büyük taktir topladı. Kaymakam  Bayezit Bestami Alkan, söz konusu borcun ödenebilmesi için kullandığı makam aracını satışa çıkardı.

Kaymakam çilek borcu için makam aracını satılığa çıkardı

İskilip ilçesinde çiftçilere dağıtılan çilek fidelerinin ücretini ödeyemeyen Kaymakam verdiği kararla büyük taktir topladı. Kaymakam  Bayezit Bestami Alkan, söz konusu borcun ödenebilmesi için kullandığı makam aracını satışa çıkardı.

28 Mayıs 2019 Salı 15:00
Kaymakam çilek borcu için makam aracını satılığa çıkardı

İlçede göç nedeniyle boşalan köyleri yeniden cazip hale getirmek için kolları sıvayan kaymakam Alkan,  bölgede yaşayan halkı çilek üreticiliğini teşvik etmek için çalışma başlattı.

İskilip Kaymakamlığınca dağ köylerindeki vatandaşlar için gelir kapısı olması amacıyla çilek fidesi dağıtıldı.

Tarlasını hazırlayan vatandaşlar için tam  1 milyon 565 bin çilek fidesini ücretsiz olarak dağıtan İskilip kaymakamlığı bir firmadan temin ettiği çilek fidelerinin bedelinin bir kısmını ödedi. Kalan 400 bin liralık borcu ödemek için kaynak arayışına giren  Alkan, söz konusu borcun ödenebilmesi için kullandığı makam aracını satışa çıkardı.

Aracın satışı için İskilip Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince hazırlanan ihale ilanı, kaymakamlığın sitesinde yayımlandı. İhale şartnamesine göre 53 bin 456 bin lira muhammen bedel ile satışa çıkarılan 2005 model makam aracının ihalesi, 18 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Alkan, yaptığı açıklamada, " Gerçekleştirdiğimiz  projemizle herkes kazanacak. Üretim artacak ve  gelir kaynağı olacak. Çiftçimizin  baba ocağında kalarak  yeniden bölgenin  hareketlenmesi sağlanacak.

Kalan borcumuzu da  makam aracımızı satarak  bitirmiş olacağız” dedi.

(Yusuf ÇINAR)

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