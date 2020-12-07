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Kayıp kadın bulundu

Çorum’un İskilip ilçesinde kayıp olan kadın AFAD, Jandarma ve AKUT ekipleri tarafından bulundu. 

İskilip 07.12.2020, 16:29
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Kayıp kadın bulundu

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Örübağı köyünde yaşayan 48 yaşındaki Zübeyde T., evinden ayrılarak bir daha geri dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ve AKUT ekipleri köye sevk edildi. Gece boyunca arazide aranan talihsiz kadın sabaha karşı ekipler tarafından bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen ve durumunun iyi olduğu öğrenilen kadın yakınlarına teslim edildi. 

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