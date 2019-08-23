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Kaygan zemin kaza getirdi

İskilip'e bağlı Akçasu Köyünde yolun kaygan olması nedeniyle traktör sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

Kaygan zemin kaza getirdi

İskilip'e bağlı Akçasu Köyünde yolun kaygan olması nedeniyle traktör sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

23 Ağustos 2019 Cuma 15:15
Kaygan zemin kaza getirdi

Kaza, önceki gece 02.40 sıralarında İskilip’in Akçasu Köyü mevkiinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.K. isimli şahıs yönetimindeki traktör, yolların yağışlar sonucu yolun kaygan olması sebebiyle sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Kaza neticesinde; traktör sürücüsü hayati tehlikesi olmayacak şekilde, traktörde yolcu olarak bulunan K.F ise hayati tehlikesi olacak şekilde yaralandı.

İskilip Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan K.F. yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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