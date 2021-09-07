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Kayaağzı Köyü karantinaya alındı

Çorum'un İskilip ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İskilip 07.09.2021, 19:35
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Kayaağzı Köyü karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle Kayaağzı köyüne 14 gün boyunca giriş çıkışların yasaklanmasına karar verildi.

Karara göre, yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri de yapılamayacak.

Köyde yaşayanların temel ihtiyaçları, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince karşılanacak.

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