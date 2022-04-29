Kavgada bıçakla ağır yaralanmıştı.. Genç adam hayata tutunamadı
Çorum'un İskilip ilçesinde 3 gün önce iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada ağır yaralanan Ahmet Karaslan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İskilip 29.04.2022, 10:52 29.04.2022, 10:53
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Olay Meydan Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddialara göre iki grup arasında alacak-verecek yüzünden tartışma çıktı.
1’İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANMIŞTI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile 1'i ağır 4 kişi yaralanmış kavga polis müdahalesi ile sonlanmıştı. Kavgada aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan ve Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak yoğun bakımda tedavisi süren Ahmet Karaslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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