Kamil Akdoğan vefat etti
Eski İskilip Ziraat Odası Başkanı Kamil Akdoğan, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
İskilip 19.07.2020, 19:03
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Sabah saatlerinde İskilip'e bağlı Avhatyakası köyüne giden Kamil Akdoğan, burada aniden rahatsızlandı.Kalp krizi geçiren Akdoğan, hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi yarın saat 10.00’da İskilip Devlet Hastanesi morgundan alınarak evinin önüne getirilecek.Cenaze daha sonra öğle saatlerinde Avhatyakası köyünde toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
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