Kahreden ölüm

Çorum'un İskilip ilçesinde 8 yaşında bir çocuk, kazaen ateşlenen tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Acı olay Çorum'un İskilip ilçesine bağlı İkipınar Köyü yaylasında meydana geldi. İddialara göre, İstanbul'da yaşayan ve Kurban Bayramı nedeniyle ailesi ile birlikte İskilip’e gelen 8 yaşındaki Nisa Nur Delikurt, kazaen ateşlenen ve dedesine ait olduğu öğrenilen tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Küçük kızın ölümü gerek ailesi ve köyünde olmak üzere tüm Çorum’da büyük bir üzüntüyle karşılandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

(Volkan SINAYUÇ)

