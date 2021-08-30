Kaçak içki operasyonu

İskilip’te bir evde yapılan aramada plastik şişelere doldurulmuş kaçak içki ele geçirildi. Kaçak içki ihbarını alan polis ekipleri bir eve baskın düzenledi. Düzenlenen baskında 21 litre kaçak rakı, 2 litre viski ve yaklaşık 7 litre de alkol yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi.

Polis ekipleri kaçak içki imal ettiği iddiasıyla bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs karakolda yapılan işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

(Ömür SOYTEMİZ)

