İtfaiyeciler teşkilatları İskilip’te toplandı

Her ay düzenli olarak istişare toplantısı ve eğitim semineri yapan itfaiye teşkilatları, bu ayki toplantısını İskilip Belediyesi’nin ev sahipliğinde Atatürk Orman Çiftliği’nde bulunan çok amaçlı toplantı ve düğün salonunda gerçekleştirdi. Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından itfaiye ekiplerine eğitim seminerleri anlatılırken, itfaiyecilerin karşılaştığı sorunlara da cevaplar verildi.

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürü Adil Rahmi Balcı istişare toplantılarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğümüz olarak, istişare ve eğitim üzerine programları yapmayı planladık. Dördüncüsünü İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük Bey’in katkılarıyla Atatürk Orman Çiftliği Çok Amaçlı Toplantı ve Düğün Salonunda gerçekleştirdik. Yaptığımız eğitim ve istişare toplantısıyla gelen sorular cevaplandırıldı, ayrı zamanda onların tam bilgi donanımına sahip olması düşünülerek, uzman kadro tarafından eğitimleri icra edildi. Yaptığımız eğitim seminerleri, programa iştirak eden tüm personele katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bizlere bu imkânı sunan başta Çorum Belediye Başkanım Halil İbrahim Aşgın Bey’e ve İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük Bey’e teşekkür ediyorum” dedi.

İTFAİYE ARAÇLARINA TAM NOT

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, İskilip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne tam not verdi. İtfaiye Ekipleri İskilip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Araç Hangarında ve İtfaiye Bekleme Noktasında, incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, “İskilip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğümüzde ki araçlar, her an yangın çıkacakmış gibi hazır olması, personelinin teyakkuz halinde olması, yangına veya herhangi bir olaya anında müdahale için hayati önem taşıyor. Yaptığımız incelemede araçlarımızın hazır, personelimizin teyakkuz halinde olması sevindirdi. Ayrıca müdürlüğümüzün göstermiş olduğu hassasiyet için teşekkür ediyor, hayırlı görevler diliyoruz” dedi. (Haber Merkezi)