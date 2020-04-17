“İstanbul’dan gelip İskilip’i riske attılar”

Gecen hafta İstanbul´dan İskilip´e gelen ailenin bireylerinden iki kişinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu Tasarruf Sitesi karantinaya alındı.

Edinilen bilgilere göre İstanbul’dan İskilip´e gelen aileden 2 kişi yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle İskilip Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Burada tedaviye alınan hastaların koronavirüs testli pozitif çıktı. 18 ailenin yaşadığı karantinaya alınan apartmanın girişine şerit çekildi. Karantina süresince apartmanda bulunanların ihtiyaçlarının ‘Sosyal Vefa Destek’ ekiplerince sağlanacağı açıklandı. Aile hekimleri apartman sakinlerinin günlük takibini yapacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, “Saygıdeğer hemşerilerim, yapılan bütün uyarılara ve il dışı çıkışının yasak olmasına rağmen İstanbul’dan ilçemize gelen bir kişide Koronavirüs vakasına rastlanmıştır. Belediye ekiplerimiz, Emniyet Müdürlüğümüz ve Sağlık Personelimiz hızlı şekilde gerekli tedbirleri almaktadır. Bu süreçte halkımıza düşen sakin olmak ve evde kalmaktır. Lütfen evlerinizde kalın. Şüpheli durumları ve ihtiyaçlarınızı 155, 156 ve 153 numaralı telefonlara bildirebilirsiniz. Sorumsuzluk göstererek bu illeti memleketimize sokanlar ile ilgili olarak yasal yollara başvuracağımızdan hemşehrilerimizin şüphesi olmasın. Ülkemizde ve bütün dünyada bu hastalığa yakalanan bütün insanlara Cenab-ı Allah tan acil şifalar dilerim” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)