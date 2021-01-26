İsmet Uslu’nun kayınpederi Erol Badı defnedildi

Merhumun cenazesi saat 14.00'te Çorum Özel Hastanesi morgundan alınarak, İskilip Hacı Karani Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenazeye Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, S.S. Çorum 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, Çorum Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Müdürü Yaşar Kirişci, İskilip İlçe Müftüsü Dursun Boz, İskilip Şöförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Abdurrahman Uysal, Alaca Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Bursalı Demir ve çok sayıda şoför esnafı katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)