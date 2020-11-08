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İsmet Uslu koronavirüse yakalandı

İskilip Esnaf Odası Başkanı İsmet Uslu, yeni tip koronavirüse yakalandı.

İskilip 08.11.2020, 19:47
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İsmet Uslu koronavirüse yakalandı

İskilip Esnaf Odası Başkanı Uslu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli Dostlarım dün gece eşimle birlikte yaptırdığımız Covid 19 testimiz pozitif çıkmıştır dualarınızı bekliyoruz saygılarımla” ifadelerini paylaştı.

(Haber Merkezi)

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