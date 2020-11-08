İsmet Uslu koronavirüse yakalandı
İskilip Esnaf Odası Başkanı İsmet Uslu, yeni tip koronavirüse yakalandı.
İskilip 08.11.2020, 19:47
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İskilip Esnaf Odası Başkanı Uslu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli Dostlarım dün gece eşimle birlikte yaptırdığımız Covid 19 testimiz pozitif çıkmıştır dualarınızı bekliyoruz saygılarımla” ifadelerini paylaştı.
(Haber Merkezi)
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