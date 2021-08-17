İskilip’ten afet bölgesi için yardım kampanyası

Çorum'un İskilip Belediyesi, afet bölgesine yapılmak üzere yardım kampanyası başlattı.

İskilip Belediyesi afet bölgesi olan Kastamonu, Sinop, Bartın ve Karabük’e gönderilmek üzere acil ihtiyaç listesini duyurdu.

Hayırseverlerden toplanacak yardımlarla ilgili bir açıklama yayınlayan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük; “Değerli hemşerilerim; Karadeniz Bölgemiz Bartın, Kastamonu, Sinop ve Karabük'te yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak ve afet bölgemize ulaştırmak için ilçemizde acil ihtiyaç malzemeleri toplanacaktır. Felaketlerin hasarı, faziletle, ferasetle, fedakarlıkla, fevkalade bir dayanışma ruhuyla ortadan kaldırılacaktır. Yardımda bulunmak isteyen hemşerilerimin yardımlarını belediye binasına getirmeleri rica olunur” dedi.

Buna göre vatandaşlardan konserve ve paketli gıda, su ve içecek, bebek bezi, mama, devam sütü, kıyafet, battaniye, pike, hijyenik ped, hastane bezi, kişisel temizlik ürünleri, el feneri, kafa lambası, pil, powerbank, yağmurluk ve çizme gibi yardım malzemesi talep edildi. (SÜLEYMAN ERDEN)

