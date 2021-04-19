İskilip’te zabıta ekipleri fırınları denetledi

İskilip Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri tarafından pide, ekmek ve unlu mamullerin sağlıklı ve hijyenli koşullarda üretildiğini kontrol etmek amacıyla fırın denetimleri yapıldı.

Yapılan denetimlerde, pidelerin gramajı, fırınların temizliği, etiket ve ambalaj kontrolüne kadar birçok konu titizlikle incelendi.

Belediye Başkanı Ali Sülük yaptığı açıklamada, “Ramazan ayında vatandaşların huzur ve refahı için başta fırınlar olmak üzere gıda ve tatlı üretim noktalarını denetliyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

