İskilip’te yoğun temizlik

İskilip Belediyesi, İçişleri Bakanlığının genelgesiyle korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde yaşam alanlarını, parkları ve dereleri temizleyerek hijyenik tutmaya devam ediyor. Temizlik İşleri Birimi, sokağa çıkma yasağından yararlanarak düzenli olarak cadde ve sokakları hem yıkıyor hem de çöp ve atıklardan temizliyor.

Mahallelerde yapılan çalışmaları İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük de yakından takip ediyor.



Pandemi döneminde temizliğin önemine dikkat çeken Başkan Sülük, belediye olarak tüm imkânları bunun için seferber ettiklerini söyledi.

Sülük; “İlçe halkımız tam kapanma ile ilgili kısıtlama ve kurallara riayet ediyor. Ben öncelikle bu hassasiyetlerinden ötürü kendilerine teşekkür ediyorum. Bizim amacımız bu süreçte cadde ve sokaklarımızı, yaşamın olduğu her yeri temiz tutmaktır. Hepimizin sağlığı için bu gereklidir. Bu yüzden ekiplerimizle sizlerin sağlığı için hep beraber sahadayız. Evlerinde mahsur kalan yavrularımız için parklarımızı, rahatça gezip dolaşmak isteyen halkımız için de caddelerimizi pırıl pırıl etmeye çalışıyoruz. Halkımızın nezih bir ortamda yaşaması için aynı gayretle mücadele etmeye devam edeceğiz. Her şey daha temiz İskilip için” dedi.



(Haber Merkezi)