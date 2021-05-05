İskilip’te yaşlılara tam destek

Yaklaşık bir senedir devam eden Evde Sağlık ve Yaşlı Bakım Hizmetleri ara vermeden mübarek Ramazan Ayında da, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşa hizmet etmeye devam ediyor. İskilip Belediyesi Evde Sağlık ve Yaşlı Bakım Hizmetleri tarafından yapılan tedavilerden sonra; iyileşen hastaların durumlarını kontrol etmek ve onlarla hasbihal etmek için ilçedeki ulu çınarlar ziyaret edildi.



Ziyaretlerde bilgi veren İskilip Belediyesi Evde Sağlık ve Yaşlı Bakım Hizmetleri Sorumlusu Sefa Almalı, “Belediyemiz Evde Sağlık ve Yaşlı Bakım Hizmetleri olarak şu ana kadar sadece yara pansumanı tedavisinde; 9 bası ( yatak yarası) 12 yara pansumanı, 4 adet enfeksiyona bağlı pansumanda %100 tam iyileşme sağladık. Ayrıca diğer tüm sağlık tedavi ve girişimlerimiz de devam etmektedir. Tedavilerini tamamladığımız hastalarımızı evlerinde ziyaret edip ufakta olsa onlarla sohbet edip hal ve hatırlarını sorduk. Tüm yaşlılarımıza ve Bakıma Muhtaç vatandaşlarımıza Başkanımızın selamını ilettik. Biz onların her daim belediye olarak hizmetindeyiz” şeklinde konuştu.

Belediye’den evde sağlık ve yaşlı bakım hizmeti alan ulu çınarlar ise “Tedavi süreci boyunca bizleri unutmayarak evimize kadar sağlık hizmeti sunan Başkanımıza, duygusal bir teşekkür ederek, Başkanımızdan Allah razı olsun” dedi.

“BÜYÜKLERİMİZ BAŞIMIZIN TACI”

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturuyla İlçemizde Bakıma muhtaç Ulu Çınarlarımızın; tedavi süreci bitenleri personelimiz vasıtasıyla mübarek Ramazan Ayında ziyaret ederek durumlarını kontrol ederek onlarla hasbihal eyledik. Onların durumlarından haberdar olarak ve hayır dualarını alarak görevimize devam ediyoruz. Onların duası bizlere açılmaz kapıları açıyor. Büyüklerimiz bizim başımızın tacı” görüşlerini dile getirdi.

(Haber Merkezi)

