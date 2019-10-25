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İskilip’te Yağmur Duası ve Deve Kurbanı bugün

İskilip Belediyesi Yağmur Duası ve Deve Kurbanı geleneğini sürdürüyor.

İskilip’te Yağmur Duası ve Deve Kurbanı bugün

İskilip Belediyesi Yağmur Duası ve Deve Kurbanı geleneğini sürdürüyor.

25 Ekim 2019 Cuma 01:15
İskilip’te Yağmur Duası ve Deve Kurbanı bugün

Belediye bu yıl da deve kurban edecek. Buna göre bugün Cuma Namazı sonrası İskilip Ulu Cami önünde yağmur duası edilerek deve kurban edilecek.

Kuraklığa karşı gelenekselleşen deve kurbanı geleneği Deveci dağında başlamıştı. Daha sonraları bazı dönemlerde kesintiye uğrasa da gelenek Ulu Cami önünde devam ettirildi.

Geleneğin yaşamasını sağlayan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük yaptığı açıklamada Cuma namazı sonrası yapılacak olan Yağmur Duası ve Deve kurban edilmesi programına tüm İskiliplileri davet etti.

(Mehmet DALAR)

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