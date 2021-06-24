İskilip’te üzerine beton blok düşen işçi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre olay ilçede hafriyat çalışması sırasında yaşandı. İskilip Belediyesinde görevli 49 yaşındaki Mustafa Cücük’ün üzerine hafriyat çalışması esnasında beton blok düştü. Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı ile olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve İskilip itfaiye ekipleri tarafından betonun altından çıkartılan Mustafa Cücük, 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak müdahaleye alındı.

Hastanede uzun süre müdahale edilen Mustafa Cücük, kurtarılamadı. Evli ve iki çocuk babası olan Mustafa Cücük'ün cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

