İskilip’te taşımalı eğitim şoförlerine seminer

2019-2020 eğitim öğretim yılında ilçe merkezi ve ilçelerde, taşımalı eğitim kapsamında olan öğrencileri taşıyan servis şoförlerine yönelik olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organizasyonunda sürücü eğitimi semineri verildi.Seminere İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, taşımalı eğitimden sorumlu Şube Müdürü Bilal Erğan, İlçe Jandarma Komutanlığı Uzman çavuş Halis Gül, trafik polisleri Emrah Bulut ve Mehmet Temel, 5 No’lu koop başkanı Veysal Çördük, 43 No’lu koop başkanı Şükrü Saka, Taşımalı Eğitim Okul Müdürleri, rehber öğretmen ve taşıma şoförleri katıldılar.İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu’nun açılış konuşması yaparak başlattığı seminer toplantısı şoförlere bazı açıklamalar yanında uyarılarda da bulunmasıyla devam etti. Asıl olanın trafik güvenliği ve öğrenci sağlığı olduğu vurgulandı. Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikten ve sürücü sorumluluklarından bahsedildi. İlçe Jandarma Komutanlığı Uzman Çavuş Halis Gül yaptığı sunumda öğrenci taşıması yapan araçlarda dikkat edilmesi gereken hususlar, araç şoförlerinin uyması gereken kurallar ve araçlarda bulundurulması gereken belgelerden bahsedildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Polisi Emrah Bulut yaptığı sunumda zaman zaman denetimler yaptıklarında karşılaşılan sorunları belirterek yönetmelik ve mevzuatlara göre olması gerekenleri bildirdi.Taşımalı eğitimden sorumlu Şube Müdürü Bilal Erğan genel bilgilendirme yaparak gelen soruların cevaplandırıldığı seminerde rehber öğretmen de öğrencilere eğitim yönünden yaklaşım gerektiği, davranış ve şoförlerin onlara örnek olmaları gerektiği hususunda bilgilendirmede bulundu. Eğitim semineri sırasında taşımalı araç şoförlerinin soruları alınarak, oluşabilecek olumsuzlukların nasıl giderileceği hususunda bilgilendirmeler yapıldı. Sürücü eğitimi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

(Haber Merkezi)