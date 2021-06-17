İskilip’te tarımsal sulama bentlerine düzenleme

İlçede etkili olan yağışlar sonrasında İskilip Belediyesi’nin geçtiğimiz ay ilçeye kazandırdığı tarımsal sulama kanalları zarar gördü. İskilip Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Tarımsal Sulama Birimi Ekipleri zaman kaybetmeden, kanal ve bentlerde başlatılan çalışma ile bozulan kanallara ve bentlere müdahale edilerek tamiratına başlandı.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, “İlçemizde meydana gelen yağışlar ile oluşan sel afeti sonrasında, tarımsal sulama bentlerimizin ve kanallarımızın zarar gören bölgelerinin tamiratını Belediye ekiplerimizle yapıyoruz. Çiftçimizin yanında olmaya ve desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

(Haber Merkezi)

