İskilip’te Tarım Müdürü’nün görevden alınmasına tepki!

İskilip’te bulunan meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin başkanları İlçe Tarım Müdürü Mustafa Serdar Çorumlu'nun görevden alınması kararına tepki gösterdi.

İskilip Ziraat Odası Seyfullah Mücahit Şahin, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Başkanı İsmet Uslu, Bakkallar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Osman Top, Marangozlar Odası Başkanı Selami Koçyiğit, Şoförler Odası Başkanı Abdurrahman Uysal ve İstarge Başkanı Osman Çakır tarafından yapılan ortak açıklamada şu görüşlere yer verildi: “İlçe Tarım Müdürlüğü ve Yerel Eylem Grubu Başkanlığını yürüten Mustafa Serdar Çorumlu’nun İlçemizde yararlı işler yaptığı herkes tarafından bilinmektedir. İlçemiz için çok değerli olan bir Müdürün görevden alınmasına razı değiliz. Bu yanlıştan dönülmesi ve Mustafa Serdar Çorumlu’nun tekrar göreve dönmesini istiyoruz”

(Bülent USLU)

