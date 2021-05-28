İskilip’te tarihi çeşme restore ediliyor

İskilip Belediyesi, Hacı Piri Mahallesi kanara mevkiinde bulunan yapım tarihi tam olarak bilinmeyen, çeşmenin restorasyonuna başladı. Belediye Başkanı Ali Sülük’ün talimatıyla başlatılan çalışma ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince tarihi çeşmede yenileme çalışması devam ediyor.

“TARİHİMİZİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Başkan Ali Sülük yaptığı açıklamada, “İlçemizde kaybolmaya yüz tutmuş, kültürel mirasımız olan; çeşme, konak gibi yapılarımızı korumaya devam edeceğiz. Geleceğimize miras bırakabilmemiz için onları aslına uygun tadilat ve bakımlarını yaparak halkımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Eserlerimizi geleceğe emanet etmek, görevlerimizin başında geliyor” dedi. (Haber Merkezi)

