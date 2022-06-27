İskilip’te sebze meyve kurutma tesisi kurulacak

Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İskilip Ziraat Odası’nın katkısı ile 9 milyon TL’ye malolması beklenen proje ile ilgili yapılan açıklamada projenin hayata geçmesi ile birlikte, çiftçilere taze olarak hasat ettikleri meyve ve sebzelerini dondurarak kurutmak suretiyle, sağlıklı ve güvenilir gıda koşullarında üretilen, hiçbir besin kaybına uğramayan ürünlerinin daha kolay ve daha iyi fiyatlara pazarlama imkânına kavuşturulacağı belirtildi.

“Mevsiminde bol miktarda üretilen meyve ve sebzeler, tesiste kurutma işlemlerinden geçtikten sonra raf ömrü uzun, lezzet ve aromasını kaybetmemiş, kaliteli ürün halini almış olacak olup, kış aylarında da tüketilecek, İlçe ekonomisine katkı sağlamış olacak” denilen açıklamada projeyle elde edilecek olan meyve tozu ve protein tozu gibi yan ürünlerin olacağı, bu sayede yöredeki ürünlerin en ufak parçasına kadar değerlenmiş olarak yöreye ciddi katma değer sağlayacağı dile getirildi.

İskilip Ziraat Odası’nca tesisin kurulumunun gerçekleşmesi ile birlikte yapılacak üretimin, baştan sona kadar Gıda Mühendisi kontrollerinde gerçekleştirileceği ve tesiste çalışmak üzere 5 kadın işçinin de istihdam edileceği müjdesi de verildi.

(Haber Merkezi)

