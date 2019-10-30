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İskilip’te renkli Cumhuriyet kutlaması

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İskilip'te düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kaymakamlık önünde Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başlayan törende Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından tören İskilip Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde gerçekleşen ve ilçe merkezindeki tüm ilk, orta ve liselerin katıldığı bayram kutlaması İskilip Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşti.

İskilip’te renkli Cumhuriyet kutlaması

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İskilip'te düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kaymakamlık önünde Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başlayan törende Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından tören İskilip Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde gerçekleşen ve ilçe merkezindeki tüm ilk, orta ve liselerin katıldığı bayram kutlaması İskilip Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşti.

30 Ekim 2019 Çarşamba 23:56
İskilip’te renkli Cumhuriyet kutlaması

Cumhuriyet Bayramı kutlama programına İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, garnizon Komutanı Jan. Per. Astğ Fatih Cura ve Belediye Başkanı Ali Sülük, Hitit Üniv. İskilip M.Y.O. Müdürü Prof Dr Muammer Cengil, İskilip Emniyet Müdürü Erol Karasu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, ilçedeki kamu kuruluşlarının mülki ve idari amirleri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından protokol üyeleri tarafından vatandaşların bayramı kutlandı.

Törende konuşan Kaymakam Eligül konuşmalarında “Bizler bu Cumhuriyeti binlerce şehit vererek Büyük Atatürk’ün öncülüğünde silah arkadaşları ve Türk Milletiyle beraber büyük bir mücadele sonucu kazandık. Birlik ve beraberlik içerisinde hala mücadelemizi sürdürüyoruz. Bizler bir ve beraber oldukça Cumhuriyetimiz yüzyıllarca devam edecektir. Üzerinde yaşadığımız coğrafya tarihin her döneminde cazibe merkezi olmuştur. Bu coğrafyada var olabilmenin, güçlü kalmanın yegane yolu birlik ve beraberlik içinde olmamıza bağlıdır” dedi.

Konuşmanın ardından kutlamalar, öğrencilerin hazırladığı gösteriler le devam etti. Tören, Akşemseddin Anadolu Lisesi bando takımı eşliğinde resmi geçit töreniyle sona erdi.

(Haber Merkezi)

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