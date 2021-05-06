İskilip’te Ramazan yardımı paketlerinin dağıtımı başladı

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ün talimatıyla, Hilal Masa Birimi tarafından başlatılan Ramazan paketleri, 14 mahallede 300 aileye ulaştırılıyor.

Gıda ihtiyaç paketleri, Belediye Meclis üyesi Hatun Çam, Hilal Masa Birimi Sorumlusu Seval Yönten ve görevli Zabıta Memuru Ergül Uysal tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara tek tek elden teslim ediliyor.

Belediye Başkanı Ali Sülük, Ramazan ayının rahmet, mağfiret ve bereket ayı olduğunu belirterek, “Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle bu Ramazan’da vatandaşlarımızla aynı iftar sofralarında olamasak bile; birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini yaşatmaya devam edeceğiz.



İskilip Belediyesi olarak, tüm ekiplerimizle birlikte 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. İçerisinde temel gıda malzemelerinin olduğu Ramazan Paketlerimizi, Hilal Masa Birimimiz aracılığıyla tespit ettiğimiz ve bize başvuran ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Ramazan ayı boyunca insanlarımızın yanında olmaya, kardeşlik ve dayanışma ruhu ile hareket etmeye devam ettik. Tüm vatandaşlarımızın ve Türk İslam Âleminin yaklaşan Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramını kutlar, tutulan oruçlarımızın ve yapılan ibaretlerimizin Allah katında kabul olmasını dilerim” dedi. (Haber Merkezi)

