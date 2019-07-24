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İskilip’te polis aracına silahlı saldırı

Çorum'un İskilip İlçesi'nde ekip otosuna pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirilen olayda gözaltına alınan zanlılardan birisi çıkarıldığı mahkame tarafından tutuklanırken iki zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

İskilip’te polis aracına silahlı saldırı

Çorum'un İskilip İlçesi'nde ekip otosuna pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirilen olayda gözaltına alınan zanlılardan birisi çıkarıldığı mahkame tarafından tutuklanırken iki zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:05
İskilip’te polis aracına silahlı saldırı

Edinilen bilgilere göre İskilip’te faaliyet gösteren bir market önünde meydana gelen olayda, Ü.D, M.A, M.K kız meselesi yüzünden A.S ile tartışmaya başladı. Daha sonra kavgaya dönüşen tartışma sırasında A.S’nin yüzüne kuru sıkı tabanca ile ateş edildi. Bu arada silahlı kavga ihbarını alan emniyet güçleri olay yerine intikal etti. Olay yerine gelen emniyet güçlerini gören şüpheliler sokak arasına girerek kaçmaya başladı. Bunun üzerine takibe devam eden polis otosuna M.A sokak arasına sakladığı pompalı tüfekle 2 el ateş etti. Daha sonra silah tutukluluk yaptı. Tekrardan kaçmaya başlayan Ü.D, M.A, M.K. polis ekipleri tarafından sıkıştırılarak yakalandı. 
Saldırı sonrası polis otosunun camları ve motor kaputunda hasar oluştu. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüphelilerden M.A tutuklanırken M.K ve Ü.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

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