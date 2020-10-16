İskilip’te pandemi denetimleri sürüyor

Ekipler terminal, pazarlar, işyerleri, marketler, alışveriş alanları, lokanta ve kafeteryalar sürekli denetlerken vatandaşlar ve işyeri sahiplerin de pandemi kurallarına uymaları için çağrıda bulunuyor,

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun her iş kolu, faaliyet alanı ve pazarlar için yayınladığı rehber bulunduğunu hatırlatan İskilip Kaymakamı Muharrem Elgül, “Bu rehberde ortam temizliği, işyeri çalışanları ve müşterilere yönelik alınması gereken tedbirler ayrıntılı olarak belirtilmiş. Bu noktada alınması gereken tedbirlerden asla taviz veremeyiz" dedi.