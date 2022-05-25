İskilip’te özel bireyler için eğlence gecesi
İskilip’te ikincisi düzenlenen Engelliler programı coşkulu bir atmosfer havasında geçti.
İskilip 25.05.2022, 19:05
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İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ve ilçe protokolü ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin destekleriyle yapılan, ‘Engelliler Müzik Eğlence Gecesi’ çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.
Program sonunda açıklamada bulunan Başkan Vekili Murat Kiraz, “Engelliler Haftası dolayısıyla Başkanımız Ali Sülük Bey’in destekleriyle düzenlenen; Engelliler Moral Programına katıldık. Engelsiz bir yaşam için, hepimiz birer engelli adayı olduğumuzun bilincinde hareket ederek ve o engelleri birlikte ortadan kaldırarak onların yaşamlarını güzelleştirmeye çalışıyoruz ” dedi.
(Bülent USLU)
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