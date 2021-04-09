İskilip’te öğrencilerden anlamlı proje

İskilip İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencileri yanında İskilip halkının da dahil edildiği çalışmada çekimlerde İskilip’in farklı mekanları kullanıldı. Geniş bir ekiple yapılan söz konusu çalışma, İskilip İlçe Garnizon Komutanlığı nezdinde, Kahraman Türk Ordusuna armağan edildi.



Projenin anlam kazanması ve farkındalık ruhu oluşturmak üzere İskilip İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Sadık Balcı, Müdür Yardımcısı Ali Şimşek, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri Zeliha Armutçu ve Serpil Şahin ile bir grup öğrenci, İskilip İlçe Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Erkan Karavelioğlu ve İskilip İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu’nu makamında ziyaret ettiler.

İlçe Garnizon Komutanlığı’nda yapılan ziyarette bayrak, CD ve Asker Mektubu’nun bulunduğu sandık İlçe Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Erkan Karavelioğlu’na teslim edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gerçekleştirilen ziyarette ise proje kapsamında hazırlanan “Ay-Yıldızın Marşı” adlı CD İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu’na takdim edildi.

(Haber Merkezi)