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İskilip’te “Mevlid-i Nebi” konferansı

İskilip Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muammer Cengil’in konuşmacı olarak yer aldığı bir konferans düzenlendi.

İskilip’te “Mevlid-i Nebi” konferansı

İskilip Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muammer Cengil’in konuşmacı olarak yer aldığı bir konferans düzenlendi.

12 Kasım 2019 Salı 17:57
İskilip’te “Mevlid-i Nebi” konferansı

İskilip Azmimilli Ortaokulu konferans salonunda gerçekleştirilen konferansa ilçe merkezinde yer alan ortaokul ve liselerden öğrenciler katıldı. Konferansı öğrencilerin yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul yöneticileri ve bir grup öğretmen de dinledi.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi ve İskilip Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muammer Cengil konuşmalarında Hz. Muhammed'in eşsiz hayatından örnek sahneler aktararak katılımcılara tavsiyelerde bulundu.

Hz. Muhammed'in tüm canlılara nasıl merhametli davrandığı, adaleti en güzel şekilde nasıl uyguladığı ile ilgili örnekler vererek açıklamalarda bulunduğu konferansta ayrıca sevgi, saygı, doğruluk, dürüstlük, yardımseverlik, anne babaya itaat, Allah’a karşı mükemmel kulluğun nasıl olabileceğini açıkladı.

(Haber Merkezi)

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