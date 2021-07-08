İskilip’te menfez ve köprü altı temizlendi

İskilip Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yağışlardan sonra tıkanan Meydan Mahallesi 25 Mart Caddesi’nde bulunan menfezi temizledi. Düzenli olarak dere yatakları, menfezler ve köprü altlarında temizlik çalışmasını yürüten ekipler, temizlik çalışmasıyla yağışlardan sonra oluşabilecek sel afeti ve larva oluşumunun önüne geçecek.

Ekiplerin özellikle iş makinesinin giremediği Meydan Mahallesi 25 Mart Caddesi üzerinde yer alan Tavukçu Hoca Camii altından geçen dere yatağında da temizlik çalışması yürüterek; dere yatağını temizlediği belirten İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük yaptığı açıklamada; “İlçede dere ve menfez temizleme çalışması tamamlandı. İlçemizde oluşabilecek sel afeti, larva oluşumu ve kötü kokulara karşı temizlik çalışmalarımız; tüm hızıyla devam edecek. Yaşanabilir bir İskilip için çalışıyoruz” diye konuştu.

(Ömür SOYTEMİZ)

